Італійський клуб також не розраховує на алжирця та готується до нового трансферу гравця.
Ісмаель Беннасер, Getty Images
16 квітня 2026, 12:46
Динамо Загреб не буде активувати опцію викупу опорного півзахисника Ісмаеля Беннасера, тож після завершення сезону футболіст повернеться до Мілана.
Хорватський клуб вирішив не платити 10 мільйонів євро, передбачених у договорі оренди. Водночас і в Мілані не бачать алжирця частиною майбутнього складу, тому очікується, що він знову змінить команду вже найближчим часом.
Контракт Беннасера з італійським грандом чинний до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за оцінками Transfermarkt, становить близько 9 мільйонів євро.
У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів за Динамо Загреб, записавши на свій рахунок один гол і дві результативні передачі.