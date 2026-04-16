Італійський клуб також не розраховує на алжирця та готується до нового трансферу гравця.

Динамо Загреб не буде активувати опцію викупу опорного півзахисника Ісмаеля Беннасера, тож після завершення сезону футболіст повернеться до Мілана.

Хорватський клуб вирішив не платити 10 мільйонів євро, передбачених у договорі оренди. Водночас і в Мілані не бачать алжирця частиною майбутнього складу, тому очікується, що він знову змінить команду вже найближчим часом.

Контракт Беннасера з італійським грандом чинний до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за оцінками Transfermarkt, становить близько 9 мільйонів євро.

У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів за Динамо Загреб, записавши на свій рахунок один гол і дві результативні передачі.