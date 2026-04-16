Міланський клуб не планує продовжувати угоду з нідерландським захисником, розглядаючи Джанлуку Манчіні з Роми як пріоритетний варіант для підсилення оборони.

Захисник Стефан де Врей із великою часткою ймовірності залишить Інтер після завершення нинішньої ігрової кампанії. За даними видання Repubblica, міланський клуб не продовжуватиме контракт із нідерландцем. Очікується, що досвідчений гравець продовжить кар'єру в Аль-Садді.

Як заміну де Врею "нерадзуррі" розглядають Джанлуку Манчіні з Роми. Захисник приєднався до "вовків" з Аталанти у 2020 році за 24 мільйони євро. Його чинний контракт із римлянами розрахований до 30 червня 2027 року.

У сезоні-2025/26 29-річний футболіст провів за столичний клуб 39 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість Манчіні у 15 мільйонів євро.

Інтер сподівається закрити угоду вже влітку, щоб інтегрувати італійця до складу перед початком підготовки до наступного сезону. Нагадаємо, що міланці наразі ведуть запеклу боротьбу за чемпіонство, і оновлення захисної лінії є частиною довгострокової стратегії клубу.

Раніше повідомлялося, що Інтер розглядає Сімеоне як заміну Ківу.