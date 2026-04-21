Італія

Форвард Верони вступив у конфлікт із фанатом біля готелю.

Нападник Верони Гіфт Орбан опинився в центрі неприємного інциденту після поєдинку 33-го туру Серії А проти Мілана, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:1.

За інформацією італійських медіа, конфлікт виник через відмову футболіста зупинитися та зробити спільне фото з уболівальником. У відповідь фанат вдарив по автомобілю гравця, після чого Орбан вийшов із машини і вступив у словесну перепалку, яка переросла у бійку.

Ситуацію вдалося швидко врегулювати завдяки працівнику готелю, який втрутився та змусив футболіста повернутися до автомобіля.

Наразі Верона перебуває в складному становищі у чемпіонаті Італії, займаючи 19-те місце в турнірній таблиці з 18 набраними очками після 33 матчів.