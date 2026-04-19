Італія

Гол Рабйо приніс россонері важливі три очки у виїзному матчі Серії А.

У матчі 33-го туру чемпіонату Італії Мілан на виїзді обіграв Верону з рахунком 1:0, здобувши важливу перемогу в боротьбі за високі позиції.

Зустріч розпочалася у швидкому темпі, і обидві команди одразу почали створювати небезпечні моменти. Господарі поля неодноразово загрожували воротам суперника. Натомість наприкінці першого тайму Адрієн Рабйо скористався своїм шансом і вивів гостей уперед.

Після перерви Верона додала в агресії та намагалася відігратися, але найкращий шанс змарнував Гіфт Орбан, який із вигідної позиції пробив вище воріт. Мілан також мав можливості збільшити перевагу: гол Маттео Габбії було скасовано через офсайд, а Алексіс Салемакерс не зумів переграти захист, коли м’яч уже прямував у порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 66 очок і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Верона з 18 балами залишається на останньому місці.

Свій наступний матч россонері проведуть 26 квітня проти Ювентуса, тоді як Верона напередодні зустрінеться з Лечче.

Верона — Мілан 0:1

Гол: Рабьо, 41

Верона: Монтіпо — Едмундссон, Нельссон, Валентіні — Оєгоке (Лірола, 21), Акпа-Акпро (Аль-Мусраті, 64), Гальярдіні (Ісаак, 83), Брадарич (Вермешан, 46) — Бельгалі, Бернед (Ловрич, 83) — Орбан

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Атекаме (Салемакерс, 63), Фофана (Річчі, 64), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Леау (Хіменес, 63), Пулішич (Нкунку, 80)

Попередження: Акпа-Акпро, Аль-Мусрат