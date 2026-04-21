Але португалець не є пріоритетною ціллю каталонців.

Мілан визначився з трансферною вартістю вінгера Рафаела Леау, встановивши її на рівні 50 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, португальський футболіст був запропонований Барселоні, яка наразі розглядає можливість його підписання. Водночас у каталонському клубі Леау не є пріоритетною ціллю — його кандидатура перебуває серед альтернативних варіантів для підсилення атаки.

Сам гравець відкритий до потенційного переходу, однак наразі жодних просунутих переговорів між клубами не ведеться.

Зазначається, що Мілан скоригував свої вимоги через нестабільну форму та травми футболіста у поточному сезоні. У кампанії-2025/26 Леау провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 забитими м’ячами.

Попри це, він залишається важливим активом для італійського клубу: його контракт чинний до 2028 року, а загалом за Мілан він забив 80 голів і віддав 64 результативні передачі у 285 поєдинках.