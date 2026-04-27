Хорват отримав перелом вилиці після зіткнення з Локателлі.

Хавбек Мілана Лука Модрич зазнав серйозної травми та вибув на невизначений термін.

Пошкодження 40-річний футболіст отримав у матчі проти Ювентуса (0:0). Унаслідок зіткнення з Мануелем Локателлі хорват зламав ліву вилицю та був змушений залишити поле на 79-й хвилині зустрічі.

Повідомляється, що півзахисник перенесе операцію, після якої стануть відомі орієнтовні терміни його повернення на поле.

У нинішньому сезоні Модрич провів 36 матчів, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Наразі Мілан посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 67 очок. У наступному турі команда Аллегрі 3 травня зіграє проти Сассуоло.