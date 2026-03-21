Нова угода буде розрахована до літа 2029 року.
Раффаеле Палладіно, Getty Images
21 березня 2026, 13:42
Аталанта вже розпочала процес перемовин із головним тренером Раффаеле Палладіно про продовження контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" пропонує 41-річному італійцеві нову угоду, яка буде розрахована до літа 2029 року.
Діючий контракт Палладіно, який очолив команду у листопаді 2025 року, розрахований до літа 2027 року.
Під керівництвом Раффаеле Аталанта дійшла до півфіналу Кубку Італії, а також до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилася Баварії.
Після 29 турів Аталанта набрала 47 очок і посідає сьоме місце у Серії А. Свій найближчий матч "бергамаски" проведуть проти Верони — гра запланована на завтра, 22 березня, о 16:00.