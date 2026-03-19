Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Баварією.

Бергамаська Аталанта напередодні поступилась мюнхенській Баварії на полі суперників та остаточно залишила турнір.

Після завершення гри головний тренер "Богині" Раффаеле Палладіно прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми хотіли зіграти гру, якою потім могли пишатись. Ми змінили план на гру, працювали з глибини атаки, і хотіли більше боротись.

Я хочу привітати суперників і особисто їхнього тренера Венсана Компані, і побажати їм удачі в подальшому. Ми, мабуть, зіткнулись із найкращою командою світу, і нашою метою було викластись на повну.

Після гри ми вийшли до наших уболівальників, щоб привітати їх, і вони були фантастичними.

Чи є якийсь смуток щодо першого матчу? Завжди легко говорити про будь-які можливі варіанти. Так ми могли б тоді зробити щось інакше. Але от сьогодні ми, наприклад, грали глибше, і результат не змінився, тому що Баварія технічно просунута, вони все одно переносять вас в умови, де створюють проблеми.

Ми повинні прийняти цей вердикт і той факт, що ми багато чому навчились за ці дві гри. У матчах проти гравців такого рівня ви повинні підвищити свій власний рівень і прийняти поразку з великою смиренням, вітаючи ваших суперників.

Тепер кубок Італії — це наша мета на сезон, і ми хочемо привезти його до Бергамо. Аталанта кілька разів долала шлях до фіналу, але зупинялась у останній момент. І ми також хочемо спробувати кваліфікуватись через цей турнір до єврокубків.

А ще у нас є чемпіонат: у наступних двох іграх у нас будуть Верона та Лечче, і ми хочемо набрати якомога більше очок. Коли я прийшов, ми були 13 в таблиці, а тепер ми зробили великий ривок. Ми хочемо викладатись на повну до кінця.

Порівняно з великими командами Європи, ми в Італії дуже відстаємо. М'яч летить з неймовірною швидкістю, суперники завжди ніби дають нам фору. У них дуже швидкий темп, а також геть інакші принципи руху м’яча. Зараз є багато чого сказати, але ми сильно відстаємо", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі бергамаська Аталанта прийматиме Верону в рамках італійської Серії A.