Рома не планує активувати опцію викупу вінгера Браяна Сарагоси після завершення поточного сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Таким чином, іспанський футболіст залишить римський клуб і повернеться до мюнхенської Баварії, якій належить його контракт. Угода гравця з мюнхенцями чинна до літа 2029 року.

Сарагоса приєднався до Роми взимку 2026 року, однак не зумів закріпитися в основному складі. За цей час він провів лише чотири матчі, відзначившись однією результативною передачею.

Очікується, що після повернення до Баварії майбутнє 24-річного вінгера буде визначене вже влітку.