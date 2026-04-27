Римляни вирішили не активувати опцію трансферу іспанського вінгера.
Браян Сарагоса, Getty Images
27 квітня 2026, 20:48
Рома не планує активувати опцію викупу вінгера Браяна Сарагоси після завершення поточного сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Таким чином, іспанський футболіст залишить римський клуб і повернеться до мюнхенської Баварії, якій належить його контракт. Угода гравця з мюнхенцями чинна до літа 2029 року.
Сарагоса приєднався до Роми взимку 2026 року, однак не зумів закріпитися в основному складі. За цей час він провів лише чотири матчі, відзначившись однією результативною передачею.
Очікується, що після повернення до Баварії майбутнє 24-річного вінгера буде визначене вже влітку.