Видатний виконавець.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про півзахисника Мілана та збірної Хорватії Луки Модрича.

"Модрич, як і раніше, відіграє вирішальну роль? Його випадок – особливий, адже він не пропустив жодного тренування за мій останній рік у Реалі, коли йому було 39 років. Він у формі як фізично, так й психологічно, отже проблема загальніша і стосується швидкостей всіх команд.

Я згоден з Капелло, який наголосив на відмінностях у швидкостях чемпіонату Італії з іншими турнірами. У Лізі чемпіонів, коли рівень підвищується, різниця, на жаль, помітна – невипадково чемпіон Італії Наполі, Ювентус та Інтер, минулорічний фіналіст, не пройшли далі першого етапу плейоф, у той час як Аталанта, якій це вдалося, пропустила десять м'ячів від Баварії", — заявив Анчелотті.