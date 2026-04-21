Модрич знову №1 у Хорватії.

Лука Модрич продовжує переписувати історію хорватського футболу. Досвідчений півзахисник Мілана вкотре отримав звання найкращого гравця року у своїй країні.

Це вже десята поспіль перемога для 40-річного хавбека, що є унікальним досягненням для національного футболу. Загалом у кар’єрі Модрич вигравав цю нагороду вже 14 разів, підтверджуючи свій статус однієї з головних легенд Хорватії.

Лука Модрич — вихованець загребського Динамо, за основний склад якого він провів 118 матчів, забив 32 голи та зробив 21 результативну передачу. За Мілан хорватський хавбек виступає з минулого літа. За цей час гравець з'явився на полі у 32 зустрічах, двічі вразив ворота суперників і став автором трьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Модрич може залишитися в Мілані ще на рік.