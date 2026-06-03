Італія

Але варіант із Слотом усе одно залишається робочим.

Італійський Мілан у це міжсезоння має отримати нового головного тренера на тлі відходу Массіміліано Аллегрі та невдалої спроби пробитись до Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками кампанії у Серії A.

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот при цьому називався одним із головних кандидатів на цю вакантну посаду.

Однак "россонері" бажають мати одразу кілька варіантів для оптимального вибору, тому провели перемовини також і з колишнім тренером лондонського Крістал Пелес Олівером Гласнером.

51-річний австрійський фахівець та керівництво італійського клубу на першому етапі обмінялись думками щодо подальшого розвитку проєкту й можливого залучення до нього новоспеченого володаря головного трофею Ліги конференцій УЄФА.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що найближчими днями відбудуться нові раунди перемовин як із Гласнером, так і зі Слотом.