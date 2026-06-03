Італія

Друга спроба закріпитись на півдні Італії виявилась невдалою.

Свого часу італійський Наполі заплатив турецькому Фенербахче за північномакедонського атакувального півзахисника Еліфа Ельмаса 17,7 млн євро, але ще більше, 24 млн євро, отримав за 4,5 роки потому за трансфер цього гравця до німецького РБ Лейпциг.

Однак заграти в складі "червоних биків" 26-річний виконавець так і не зумів, після чого в нього була піврічна оренда до Торіно, і зрештою річний тимчасовий перехід назад до Наполі за 2 млн євро.

Але й ця кампанія для вже зрілого футболіста виявилась невдалою — усього один гол та чотири асисти за 44 матчі (2481 хвилину).

Такі показники, на думку "Партенопеї", не вартують тих 16 млн євро, які прописані в угоді в якості платежу за повноцінний трансфер гравця, а спроба збити ціну була відхилена клубом із Лейпцига.

Тож найближчим часом Ельмас повернеться до Німеччини, де, скоріше за все, йому шукатимуть новий клуб.