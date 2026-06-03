Італія

Іспанський гранд активізував трансфер захисника Інтера, угода близька до завершення.

Правий захисник Інтера Дензел Думфріс найближчим часом має прибути до столиці Іспанії для проходження медичного огляду перед завершенням трансферу в Реал Мадрид. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, "вершкові" активують клаусулу у розмірі 25 мільйонів євро, а також уже погодили умови трирічного контракту з нідерландським гравцем. Перехід розвивається стрімкими темпами, враховуючи, що інтерес до гравця з боку Реала з’явився лише кілька днів тому.

Паралельно Реал Мадрид працює над ще одним підсиленням оборони — потенційним вільним трансфером центрального захисника Ліверпуля Ібраїми Конате. У клубі прагнуть закрити ключові оборонні позиції до старту чемпіонату світу.