Італія

Останнім клубом бельгійця був Мілан.

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Бельгії Дівок Орігі вирішив завершити кар'єру у віці 31 року.

"Моя мета у якості гравця досягнута. Я втілив свої дитячі мрії — грати на найбільших аренах і вигравати найвизначніші трофеї. Я вдячний Богу за все це.

Моїм уболівальникам по всьому світу, які допомагали мені сяяти: кожен культовий момент, кожен гол, кожна сторінка історії, яку ми створили разом, назавжди залишаться нашими. Дякую кожному клубу, усім тренерам і партнерам по команді, які були поруч зі мною. Ви сформували мене так, що це виходить далеко за межі футбольного поля.

Представляти Бельгію, мою країну, і водночас нести в серці Кенію, моє коріння, було справжньою радістю. І моїй родині та найближчим людям… без вас я не був би тим, ким є сьогодні. Я вдячний вам навіки.

Місію виконано. Тепер я крокую назустріч своєму наступному покликанню. Попереду продовження подорожі… З любов’ю, Дівок Орігі", — написав Орігі у своїх соціальних мережах.

Крім Мілана, де Орігі не грав в останньому сезоні, він виступав за Ліверпуль, Лілль, Вольфсбург та Ноттінгем Форест. На його рахунку 371 матч, 70 голів та 28 гольових передач.

На клубному рівні Дівок став переможцем Ліги чемпіонів, Кубку Англії, Кубку англійської ліги, чемпіоном АПЛ, тріумфатором Клубного чемпіонату світу, а також володарем Суперкубку УЄФА.

Також Орігі провів 32 матчі у складі збірної Бельгії, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.