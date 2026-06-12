Італія

"Россонері" втратили одного з ключових кандидатів для перебудови клубу через затягування переговорів.

Мілан зазнав серйозної невдачі у своїх планах на майбутній сезон.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Ральф Рангнік остаточно відмовився від можливості приєднатися до проєкту італійського гранда та вирішив продовжити роботу зі збірною Австрії.

За інформацією джерела, досвідчений німецький фахівець втратив терпіння через невизначеність з боку керівництва Мілана. Рангнік тривалий час очікував на остаточне рішення щодо своєї потенційної ролі в клубі, однак переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

Повідомляється, що після кількох раундів контактів представники Мілана несподівано припинили активне обговорення деталей співпраці. У результаті австрійський наставник вирішив не чекати далі та зосередитися на роботі з національною командою, яку він готує до виступу на чемпіонаті світу-2026.

Журналіст Даніеле Лонго також підтверджує, що "россонері" втратили одного з головних кандидатів для реалізації літньої перебудови клубу. На цьому тлі керівництву Мілана доведеться активніше працювати над альтернативними варіантами.

Одним із претендентів на роботу в клубі залишається колишній головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер. Водночас у Мілані побоюються, що невдача з Рангніком може негативно вплинути і на переговори з іншими пріоритетними кандидатами.