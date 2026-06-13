Італія

Колишній керманич Манчестер Юнайтед може очолити італійський гранд.

Рубен Аморім наблизився до призначення головним тренером Мілана на тлі переговорів у Португалії минулого тижня, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що 41-річний португалець лідирує в боротьбі за роль наступника Массіміліано Аллегрі в міланському гранді. "Россонері" спочатку претендували на Андоні Іраолу, але Ліверпуль замінив ним Арне Слота.

За даними The Athletic, Мілан також контактував із Маурісіо Почеттіно (збірна США), тоді як кандидатури екскерманича Крістал Пелес Олівера Гласнера, Маттіаса Яйссле (Аль-Ахлі) і Себастьяна Генесса (Штутгарт) також розглядалися. У той же час видання La Gazzetta dello Sport нещодавно повідомило, що головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відмовився від іншої ролі в клубі.

"Россонері" фінішували п'ятими в Серії А-2025/26, драматично втративши місце в наступній кампанії Ліги чемпіонів. Невдача виявилася фатальною для Аллегрі. Також Мілан залишили спортивний директор Іглі Таре, головний виконавчий директор Джорджо Фурлані й технічний директор Жоффруа Монкада.

Аморіма звільнили з Манчестер Юнайтед у січні 2026 року, після 63-х матчів на чолі манкуніанців. До АПЛ він працював у себе на батьківщині, очолюючи лісабонський Спортінг, Брагу й Каса Пію.