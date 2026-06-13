Італія

Італійський фахівець суттєво зменшить зарплату заради роботи зі Скуадрою Адзуррою.

Роберто Манчіні залишив катарський Аль-Садд та знову очолить збірну Італії.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 61-річний фахівець достроково розірвав контракт із клубом із Катару та погодився на суттєве зменшення зарплати заради повернення до національної команди. Усі умови особистого контракту вже узгоджено.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Roberto Mancini decides to part ways with Qatari side Al Sadd. 👋🏽🇶🇦



He’s the main candidate to become next Italy National Team head coach. 💙🔙



Mancini already said yes to the job, waiting for Federation to confirm their plans. pic.twitter.com/hZmoIPNwto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026

Манчіні зароблятиме близько 2 мільйонів євро на рік та працюватиме зі збірною Італії до 2030 року.

Італійський тренер є одним із найуспішніших у сучасній історії національної команди. Під час попереднього періоду роботи зі "Скуадрою Адзуррою" він привів її до перемоги на Євро-2020.