Італійський фахівець суттєво зменшить зарплату заради роботи зі Скуадрою Адзуррою.
Роберто Манчіні, getty images
13 червня 2026, 22:34
Роберто Манчіні залишив катарський Аль-Садд та знову очолить збірну Італії.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 61-річний фахівець достроково розірвав контракт із клубом із Катару та погодився на суттєве зменшення зарплати заради повернення до національної команди. Усі умови особистого контракту вже узгоджено.
Манчіні зароблятиме близько 2 мільйонів євро на рік та працюватиме зі збірною Італії до 2030 року.
Італійський тренер є одним із найуспішніших у сучасній історії національної команди. Під час попереднього періоду роботи зі "Скуадрою Адзуррою" він привів її до перемоги на Євро-2020.