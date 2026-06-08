Манчіні вже очолював Італію з 2018 по 2023 рік.
Роберто Манчіні, Getty Images
08 червня 2026, 16:44
Головний тренер катарського Ас-Садда Роберто Манчіні найближчим часом має стати коучем збірної Італії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони погодили чотирирічний контракт для 61-річного італійця, який зароблятиме близько двох мільйонів євро на рік.
Зазначимо, що Манчіні вже очолював "скуадру адзуррі" з 2018 до 2023 рік. Під його керівництвом італійці виграли Євро-2020.
Нагадаємо, Італія не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026, після чого звільнила Дженнаро Гаттузо, якого тимчасово замінив коуч молодіжки Сільвіо Бальдіні.