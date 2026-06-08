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Манчіні вже очолював Італію з 2018 по 2023 рік.

Головний тренер катарського Ас-Садда Роберто Манчіні найближчим часом має стати коучем збірної Італії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони погодили чотирирічний контракт для 61-річного італійця, який зароблятиме близько двох мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що Манчіні вже очолював "скуадру адзуррі" з 2018 до 2023 рік. Під його керівництвом італійці виграли Євро-2020.

Нагадаємо, Італія не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026, після чого звільнила Дженнаро Гаттузо, якого тимчасово замінив коуч молодіжки Сільвіо Бальдіні.