Італія

Клуб Серії А розглядає кількох кандидатів після виходу до еліти італійського футболу.

Хорватський фахівець Іван Юрич та італійський тренер Альберто Джилардіно входять до числа кандидатів на посаду головного тренера Монци.

50-річний Юрич залишається без роботи з листопада 2025 року після звільнення з Аталанти. У свою чергу, останнім місцем роботи Джилардіно була Піза, яку він залишив у лютому.

Також Монца розглядала варіант із призначенням Паоло Ванолі, однак колишній наставник Фіорентини не виявив великого інтересу до пропозиції та наразі очікує на інші варіанти продовження кар’єри.

Монца завершила сезон на третьому місці Серії B, після чого успішно пройшла плейоф і виборола путівку до Серії А. Новий сезон команда Паоло Б’янко розпочне матчем проти чинного чемпіона Італії Інтера.