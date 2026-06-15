Італія

Зловмисники викрали коштовності та годинники, поки форвард перебував за межами Італії.

Нападник Фіорентина та збірної Італії Мойзе Кін став жертвою пограбування.

За інформацією Corriere dello Sport, невідомі проникли до квартири футболіста у флорентійському районі Кампо-ді-Марте через задню частину будівлі. Зловмисники винесли з помешкання ювелірні вироби та дорогі наручні годинники.

Попередньо завдані збитки оцінюються приблизно у 300 тисяч євро. Слідчі вважають, що злочинці діяли організовано та могли володіти інформацією про розташування цінностей у будинку гравця.

На місці працювали співробітники підрозділу наукових розслідувань карабінерів. Правоохоронці провели огляд квартири та вилучили записи з камер відеоспостереження. Однією з основних версій слідства є заздалегідь сплановане пограбування.

Під час інциденту Кін перебував за межами Італії. Після повернення форварда запросять до поліції для уточнення переліку викрадених речей та остаточної оцінки матеріальних збитків.

Зазначається, що раніше в цьому ж будинку проживав колишній захисник Фіорентини Нікола Міленкович.