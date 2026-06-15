Зловмисники викрали коштовності та годинники, поки форвард перебував за межами Італії.
Мойзе Кін, getty images
15 червня 2026, 20:50
Нападник Фіорентина та збірної Італії Мойзе Кін став жертвою пограбування.
За інформацією Corriere dello Sport, невідомі проникли до квартири футболіста у флорентійському районі Кампо-ді-Марте через задню частину будівлі. Зловмисники винесли з помешкання ювелірні вироби та дорогі наручні годинники.
Попередньо завдані збитки оцінюються приблизно у 300 тисяч євро. Слідчі вважають, що злочинці діяли організовано та могли володіти інформацією про розташування цінностей у будинку гравця.
На місці працювали співробітники підрозділу наукових розслідувань карабінерів. Правоохоронці провели огляд квартири та вилучили записи з камер відеоспостереження. Однією з основних версій слідства є заздалегідь сплановане пограбування.
Під час інциденту Кін перебував за межами Італії. Після повернення форварда запросять до поліції для уточнення переліку викрадених речей та остаточної оцінки матеріальних збитків.
Зазначається, що раніше в цьому ж будинку проживав колишній захисник Фіорентини Нікола Міленкович.