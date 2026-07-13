Італія

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з нападником Пауло Дібалою.

Нова угода з досвідченим 32-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.

Раніше була інформація, що заради нового контракту з "вовками" футболіст не лише відмовився від пропозицій інших клубів, а й погодився на значне зниження зарплати з 8 до 2,5 млн євро.

Минулого сезону Дібала провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Аякс готує пропозицію щодо Довбика: Рома може отримати 23 мільйони євро.