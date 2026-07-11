Італія

Бельгійцем цікавляться представники чемпіонату Англії.

Атакувальний півзахисник Аталанти Шарль Де Кетеларе зацікавив два клуби АПЛ, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, "нерадзуррі" хочуть отримати за 25-річного бельгійця 50 млн євро. Контракт гравця з Аталантою розраховано до кінця червня 2028 року.

Протягом сезону-2025/26 Де Кетеларе відзначився п'ятьма голами й сімома асистами в 42-х матчах усіх турнірів. На ЧС-2026 Шарль записав на свій рахунок три результативних удари та одну гольову передачу в п'яти поєдинках.

Раніше повідомлялося, що зірвався перехід до гранда АПЛ іншого хавбека клубу з Бергамо.