Італія

Алекс Хіменес проходить медогляд перед трансфером до клубу з Флоренції.

Правий захисник Борнмута Алекс Хіменес приєднається до Фіорентини, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Вишні" відпустили 21-річного іспанця в оренду з правом викупу за 20 млн євро. Половину цієї суми колишній клуб гравця Мілан заробив на тимчасовому й повноцінному трансферах до Борнмута, тоді як інша половина дісталася мадридському Реалу. "Россонері" можуть розраховувати на 10% коштів від потенційного майбутнього продажу фулбека.

Очікується, що після можливого придбання Фіорентиною наступного року Хіменес підпише з нею чотирирічний контракт. Договір про співпрацю між Алексом і "вишнями" розраховано до кінця червня 2030-го. Він включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Протягом сезону-2025/26 фланговий оборонець відзначився одним голом і одним асистом у 32-х матчах за Борнмут у всіх турнірах. У травні Хіменеса відсторонили через підозри в неналежному листуванні з неповнолітньою.

Раніше повідомлялося, що правий захисник Фіорентини може перебратися до АПЛ.