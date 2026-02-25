Ліга чемпіонів

Захисник Інтера прокоментував поразку від Буде/Глімт.

Міланський Інтер напередодні вдруге поступився норвезькому Буде/Глімт у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА та завершив виступи в турнірі.

Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Янн Біссек прокоментував виступ власної команди.

"Нам банально не вистачило везіння, м'яч не хотів заходити у ворота. У той самий час суперники зіграли чергову гідну гру. Вони зіграли так, як хотіли, скористались контратаками, перемогли, із чим я їх і вітаю.

Я не задоволений нашим виступом, але ми зробили все можливе, щоб переломити ситуацію в цій грі. Було нелегко залишатись у грі до останньої хвилини, але я пишаюсь командою.

Ми розчаровані сьогодні ввечері, але завтра буде новий день. У нас ще є два змагання, які ми повинні виграти, і ми зробимо все можливе, щоб це зробити", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти генуезького Дженоа.