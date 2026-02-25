Захисник Інтера прокоментував поразку від Буде/Глімт.
Ян Біссек, Getty Images
25 лютого 2026, 09:25
Міланський Інтер напередодні вдруге поступився норвезькому Буде/Глімт у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА та завершив виступи в турнірі.
Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Янн Біссек прокоментував виступ власної команди.
"Нам банально не вистачило везіння, м'яч не хотів заходити у ворота. У той самий час суперники зіграли чергову гідну гру. Вони зіграли так, як хотіли, скористались контратаками, перемогли, із чим я їх і вітаю.
Я не задоволений нашим виступом, але ми зробили все можливе, щоб переломити ситуацію в цій грі. Було нелегко залишатись у грі до останньої хвилини, але я пишаюсь командою.
Ми розчаровані сьогодні ввечері, але завтра буде новий день. У нас ще є два змагання, які ми повинні виграти, і ми зробимо все можливе, щоб це зробити", — заявив німецький виконавець.
Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти генуезького Дженоа.