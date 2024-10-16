Ліга націй

Гравець забивав за свою національну команду, представляючи п'ять різних клубів.

Центральний нападник Альваро Мората уразив ворота Сербії в поєдинку четвертого туру Ліги націй УЄФА-2024/25, допомігши збірній Іспанії здобути розгромну перемогу та вийти до плей-оф турніру.

Іспанія — Сербія 3:0 Відео голів та огляд матчу 15.10.2024

За даними MisterChip, Мората став першим гравцем в історії іспанської національної команди, якому вдалося відзначитися за неї голами в якості представника п'яти різних клубів. Йдеться про Ювентус (15), Атлетіко Мадрид (14), Челсі (4), Реал Мадрид (3) і Мілан (1).

Тобто, зараз на рахунку 31-річного Альваро 37 результативних ударів у 82 поєдинках у футболці збірної Іспанії.

Зазначимо, що в матчі проти Сербії він також не реалізував пенальті, пізніше прокоментувавши цей епізод.