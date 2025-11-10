Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб уже контактував із колишнім наставником Вольфсбурга.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що Джона Гейтінгу було звільнено з посади головного тренера Аякса.

Серед основних кандидатів на посаду називають Пауля Сімоніса. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Deutschland, клуб із Амстердама вже розпочав переговори з нідерландським фахівцем.

Технічний директор Аякса Алекс Кроес особисто зв’язався з Сімонісом, який ще минулого літа перебував у шортлисті клубу, але спеціаліст тоді обрав варіант із Вольфсбургом.

Обговорення між сторонами тривають, і амстердамці розглядають Сімоніса, який наразі перебуває у статусі вільного агента, як потенційного наступника Джона Гейтінги.