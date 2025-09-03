Нідерланди. Новина

Колись Амстердам став для форварда відправною точкою.

Данський нападник Каспер Дольберг свого часу мав серію яскравих виступів у лавах амстердамського Аяксу, що дозволило йому влітку 2019 року за 20,5 млн євро забезпечити собі трансфер до французької Ніцци.

Але стрімкого злету кар’єри в нині вже 27-річного виконавця не сталось, і зрештою після оренд до андалузької Севільї та німецького Гоффенгайма "орлики" продали його бельгійському Андерлехту за 5 млн євро в 2023 році.

Вистачило й двох років виступів у бельгійському футболі з 96 матчами, 44 голами та сімома гольовими передачами в активі для того, щоб Аякс на тлі продажу Браяна Броббі до англійського Сандерленда знову зацікавився гравцем, до виховання якого свого часу був залучений.

10 млн євро — ціна питання повернення Дольберга до Амстердама, тоді як контракт було підписано до 2029 року.

Уже в новому сезоні на рахунку Каспера п’ять голів у дев’яти матчах.