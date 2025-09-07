Нідерланди. Новина

Форвард забив свій 51-й гол за національну команду у відборі ЧС-2026 та обійшов Робіна ван Персі.

Форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай став найкращим бомбардиром в історії національної команди. Це сталося під час виїзного матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Литви.

На 11-й хвилині поєдинку Коді Гакпо зробив простріл із лівого флангу, а Депай в дотик відправив м’яч у ворота суперника, відкривши рахунок у зустрічі. Цей гол став для 30-річного нападника 51-м у складі збірної Нідерландів.

Таким чином, Депай перевершив досягнення Робіна ван Персі, який забив 50 голів у 102 матчах. Тепер Мемфіс очолює список бомбардирів "помаранчевих" із показником 51 гол у 103 поєдинках.

Трійку найрезультативніших гравців в історії збірної доповнюють Клас-Ян Хунтелар (42 голи у 104 матчах) та Патрік Клюйверт (40 голів у 148 зустрічах).