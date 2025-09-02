Нідерланди. Новина

Канадський форвард підсилить атаку команди Робіна ван Персі.

Феєнорд досягнув домовленості з іспанською Мальоркою щодо оренди нападника збірної Канади Кайла Ларіна. Про це повідомляє пресслужба роттердамського клубу.

30-річний форвард має значний міжнародний досвід. Свою професійну кар’єру він розпочав в Орландо Сіті. Згодом нападник перебрався до Європи, виступаючи за Бешикташ, Брюгге та Вальядоліда, а останні два сезони провів у Ла Лізі в складі Мальорки.

У новій команді канадець виступатиме під десятим номером.

У минулому сезоні Кайл Ларін провів за Мальорку 34 матчі, забив 7 голів та віддав 2 асисти.