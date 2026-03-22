Колишній півзахисник Марселя та Вест Гема підсумував блискучий шлях у професійному футболі.

Колишній французький півзахисник Дімітрі Паєт офіційно оголосив про завершення кар’єри у віці 38 років.

Футболіст розпочав професійну кар’єру у 2004 році в клубі Ексельсіор і протягом своєї кар’єри виступав у низці європейських та південноамериканських команд. Серед них — французькі Нант, Сент-Етьєн, Лілль та Марсель, англійський Вест Гем та бразильський Васко да Гама, за який Паєт грав з 2023 по 2025 рік.

Загалом у професійному футболі він провів 744 матчі, забив 150 голів та зробив 196 результативних передач.

У складі національної збірної Франції Пайєт провів 38 поєдинків та відзначився восьмома голами, а також став срібним призером чемпіонату Європи 2016 року.