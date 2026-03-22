Наставник Манчестер Сіті відзначив силу Арсеналу та зізнався, що команда ще не досягла свого піку.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Арсеналом у фіналі Кубка англійської ліги (2:0), наголосивши на складності здобутого результату.

"Виграти трофей – це дуже важливо. Це особливий момент, адже останні два тижні були складними. У перші 15 хвилин вони буквально душили нас, ми не могли перевести подих. Потім ми виграли кілька підбирань і почали грати"

Іспанський фахівець також високо оцінив роботу Мікеля Артети та рівень суперника:

"Я дуже радий, тому що Мікель створив майже непереможну команду. П’ятий Кубок ліги за 10 років – це непогано. Але вигравати трофеї щоразу стає все складніше. Це справді важко з багатьох причин"

Гвардіола визнав, що команда ще перебуває у процесі становлення:

"Коли ти починаєш перемагати з молодою командою, можна рухатися далі. Але мені потрібно краще знати гравців, розуміти, як вони діють у різних ситуаціях. У сучасному футболі кожен суперник конкурентний. Ми ще не така команда, як Арсенал зараз або як ми самі були раніше, але завжди знаходимо спосіб вигравати трофеї"

Окремо тренер торкнувся чемпіонської гонки в АПЛ:

"Чесно кажучи, я хотів би мати перевагу у дев’ять очок. Зараз усе залежить не лише від нас. Нам потрібен час і пауза, я виснажений. Будемо рухатися крок за кроком", — підсумував іспанець.

Нагадаємо, Гвардіола виграв 40-й трофей у кар’єрі.