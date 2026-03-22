Німеччина

Дубль Ундава допоміг команді впевнено перемогти та піднятися в топ-3.

Штутгарт здобув яскраву виїзну перемогу над Аугсбургом у матчі 27-го туру Бундесліги, обігравши суперника з рахунком 5:2.

Головним героєм зустрічі став Деніз Ундав, який оформив дубль. Також своїми голами відзначилися Тьяго Томаш, Ніколас Нарті та Ермедін Демірович, забезпечивши переконливу перевагу гостей.

У складі Аугсбурга забивали Фабіан Рідер та Антон Каде, однак цього виявилося недостатньо, щоб нав’язати боротьбу супернику.

Завдяки цій перемозі Штутгарт набрав 53 очки та піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. У наступному турі команда зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Аугсбург із 31 балом залишається на 10-й позиції.

Аугсбург – Штутгарт 2:5

Голи: Рідер 57, Каде 84 — Ундав 12, 58, Томаш 29, Нарті 31, Демирович 81