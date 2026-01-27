Ліга чемпіонів

Петер Бош поділився очікуваннями від вирішального поєдинку Ліги чемпіонів.

Головний тренер ПСВ Петер Бош висловився напередодні вирішального матчу проти мюнхенської Баварії в рамках Ліги чемпіонів.

Наставник ейндговенського клубу відзначив атакувальну міць німецького гранда та підкреслив складність майбутнього протистояння:

"Якщо врахувати, що вони вже забили 72 голи у 19 матчах, то це значно більше, ніж ми маємо в Ередивізі. Це красномовно говорить про їхню силу. Вони нав’язують гру один в один по всьому полю, а також мають у складі величезну кількість талановитих футболістів.

Я знаю одне напевно: якщо ми переможемо — вийдемо далі. Тому гратимемо на перемогу. Якщо не вдасться — спробуємо зіграти внічию. А якщо і це не вийде, тоді доведеться дивитися на результати інших матчів. Але такого сценарію ніхто не хоче", — цитує Боша пресслужба клубу.

Зазначимо, що матч ПСВ — Баварія відбудеться 28 січня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.