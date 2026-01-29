Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Мюнхенська Баварія у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла нідерландський ПСВ на полі суперників (2:1).

"Селяни" нав’язали боротьбу суперникам у першому таймі, але пропустили вже на початку другого, після чого "Рекордмайстер" набрав потрібні йому оберти й не звернув увагу на пізній гол у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Баварія у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСВ — Баварія 1:2

Голи: Сайбарі, 78 — Мусіала, 58, Кейн, 84

ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Обіспо, Жуніор — Ваннер, Сайбарі, Верман — Ман (Фернандес, 46), Тіл, Перішич (Дріуш, 82).

Баварія: Урбіг — Бішоф (Бої, 85), Упамекано (Девіс, 62), Та, Іто — Кімміх, Павлович — Карл (Гнабрі, 62), Мусіала (Олісе, 62), Діас — Джексон (Кейн, 62).

Попередження: Перішич, Схаутен, Тіл, Жуніор — Упамекано, Кімміх.

Вилучення: Жуніор, 90+4