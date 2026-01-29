Головний тренер мюнхенців відзначив реакцію команди та складність матчу проти атакувального суперника.
Венсан Компані, Getty Images
29 січня 2026, 20:19
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу над ПСВ (2:1) у восьмому турі загального етапу Ліги чемпіонів, наголосивши на складності поєдинку та важливості характеру команди.
Бельгійський наставник зазначив, що очікував важкого матчу через потужну атакувальну гру нідерландців:
"Чекали важкого матчу. Вони перемогли 4:1 на Енфілді, а вдома обіграли Наполі з рахунком 6:2. Це атакуюча команда, їх гравці вміють реалізовувати моменти".
Компані також прокоментував пропущений м’яч і реакцію своїх підопічних:
"Гол, який ми пропустили, був результатом чудового удару, чудової гри. Я радий, бо знаю, як складні такі матчі. І я дуже радий тому, як ми відреагували на пропущений м'яч", — сказав тренер.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Баварія у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.