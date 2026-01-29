Ліга чемпіонів

Головний тренер мюнхенців відзначив реакцію команди та складність матчу проти атакувального суперника.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу над ПСВ (2:1) у восьмому турі загального етапу Ліги чемпіонів, наголосивши на складності поєдинку та важливості характеру команди.

Бельгійський наставник зазначив, що очікував важкого матчу через потужну атакувальну гру нідерландців:

"Чекали важкого матчу. Вони перемогли 4:1 на Енфілді, а вдома обіграли Наполі з рахунком 6:2. Це атакуюча команда, їх гравці вміють реалізовувати моменти".

Компані також прокоментував пропущений м’яч і реакцію своїх підопічних:

"Гол, який ми пропустили, був результатом чудового удару, чудової гри. Я радий, бо знаю, як складні такі матчі. І я дуже радий тому, як ми відреагували на пропущений м'яч", — сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Баварія у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.