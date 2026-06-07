Нідерланди. Новина
Сторони вирішили достроково розірвати контракт.
Робін ван Персі, Getty Images
07 червня 2026, 21:42
Феєнорд ухвалив рішення достроково відправити у відставку головного тренера Робіна ван Персі. Про це повідомляє De Telegraaf.
За інформацією джерела, керівництво нідерландського клубу достроково розірвало контракт із 42-річним фахівцем, який був розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, ван Персі очолив Феєнорд у лютому минулого року. Робін планував продовжувати роботу в клубі, але зважаючи на все, у керівництва інші плани.
За підсумками сезону Феєнорд посів друге місце у чемпіонаті Нідерландів, завоювавши путівку до Ліги чемпіонів.
Раніше повідомялося, що Мічел офіційно очолив Аякс.