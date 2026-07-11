Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Аргентини та Швейцарії.

У поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Аргентини та Швейцарії. Початок матчу заплановано на неділю, 12 липня, о 04:00. Зустріч прийме Канзас-Сіті Стедіум (США).

Де дивитися матч Аргентина — Швейцарія?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Аргентини та Швейцарії можна буде на платформі MEGOGO.

За версією betking, фаворитом протистояння є "обрані". На перемогу Аргентини в основний час букмекери пропонують коефіцієнт 1.73, тоді як на успіх збірної Швейцарії — 5.33. Імовірність нічиєї за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 3.60.

Слідкуйте за поєдинком Аргентина — Швейцарія на Football.ua.

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