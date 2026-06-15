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Легендарний ексзахисник збірної Нідерландів замінить Робіна ван Персі на чолі роттердамської команди.

Феєнорд визначився з новим головним тренером. Команду очолить легендарний у минулому захисник збірної Нідерландів Джованні ван Бронкхорст. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

На посаді наставника роттердамського клубу ван Бронкхорст замінить Робіна ван Персі, якого було звільнено 7 червня. Колишній форвард збірної Нідерландів працював із командою з лютого 2025 року.

За підсумками сезону-2025/26 Феєнорд посів друге місце в чемпіонаті Нідерландів, відставши від чемпіона, ПСВ Ейндховен, на 19 очок.

Для ван Бронкхорста це буде не перше призначення у Феєнорді. Він уже очолював команду з 2015 по 2019 рік і за цей час здобув із клубом чемпіонський титул та національні трофеї. Після цього фахівець працював із Гуанчжоу, Рейнджерс і Бешикташем, а влітку 2025 року увійшов до тренерського штабу Арне Слота у Ліверпулі.

Джованні ван Бронкхорст є вихованцем Феєнорда та двічі виступав за клуб як футболіст — у 1993–1998 та 2007–2010 роках. Тепер легенда роттердамців знову повертається до рідної команди, цього разу в ролі головного тренера.