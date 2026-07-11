Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний француз є одним із головних кандидатів на посаду наставника "Левів Теранги" після вильоту команди з мундіалю.

Патрік Вієйра може стати новим головним тренером збірної Сенегалу. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, керівництво Сенегальської федерації футболу найближчим часом проведе екстрене засідання, на якому буде підбито підсумки невдалого виступу на чемпіонаті світу-2026. Нагадаємо, команда завершила боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Бельгії (2:3) в додатковий час.

Після цього майбутнє нинішнього головного тренера Папа Тьява опинилося під великим питанням. Усередині федерації вже є впливові функціонери, які виступають за призначення Патріка Вієйра.

50-річний фахівець перебуває без роботи після відходу з Дженоа у листопаді 2025 року. Водночас його кандидатура вважається особливо привабливою не лише через тренерський досвід, а й через походження — Вієйра народився в Дакарі та раніше інвестував у розвиток сенегальського футболу, зокрема в академію Diambars, яка є однією з найвідоміших у країні.

Остаточне рішення щодо майбутнього тренерського штабу збірної Сенегалу очікується після внутрішнього аналізу виступу команди на чемпіонаті світу.