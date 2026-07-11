Англія

Легендарний функціонер, який придбав лондонський клуб всього за 1 фунт стерлінгів, мирно пішов із життя у Монако в оточенні родини.

Колишній власник та голова лондонського Челсі і Лідс Юнайтед Кен Бейтс пішов із життя у віці 94 років. У своїй офіційній заяві лондонський клуб повідомив, що функціонер мирно помер у суботу вранці в Монако в оточенні дружини Сюзанни та своєї родини.

Представники клубу та Благодійного фонду Челсі висловили глибокі співчуття, наголосивши, що рішучість Кена боротися за команду у важкі часи ніколи не буде забута, адже він був однією з найважливіших фігур у сучасній історії та заклав фундамент для майбутніх успіхів клубу.

Бейтс, який народився на заході Лондона і до цього очолював Олдгем та був співвласником Віган Атлетик, назавжди увійшов в історію футболу завдяки своєму приходу на Стемфорд Брідж. У 1982 році він придбав клуб, що перебував у Другому дивізіоні та мав значні борги, за символічний 1 фунт стерлінгів. Його зусилля допомогли врятувати команду від банкрутства, зберегти історичну домашню арену та кардинально її перебудувати.

Під його керівництвом та за участі таких тренерів, як Гленн Ходдл, Рууд Гулліт, Джанлука Віаллі та Клаудіо Раньєрі, Челсі повернувся до еліти англійського футболу. Саме за Бейтса команда завершила 26-річну паузу без перемог, здобувши у 1997 році Кубок Англії, а загалом поповнила клубний музей двома Кубками Англії, Кубком Ліги, Кубком володарів кубків УЄФА, Суперкубком УЄФА та Cуперкубком Англії.

У 2003 році Бейтс продав клуб Роману Абрамовичу за 140 мільйонів фунтів стерлінгів, після чого залишався головою правління до свого остаточного відходу у 2004 році. Окрім роботи в Челсі, функціонер обіймав посади у Футбольній лізі та певний час очолював проєкт перебудови Національного стадіону Вемблі у 1997 році. Пізніше, з січня 2005 року, він розпочав нову сторінку кар'єри як власник Лідс Юнайтед.

Його період у Йоркширі був надзвичайно турбулентним: у 2006 році команда програла фінал плейоф Чемпіоншипу, а вже за рік через фінансові проблеми та перехід під зовнішнє управління вперше у своїй історії вилетіла до третього дивізіону.

Проте Бейтс увійшов до консорціуму, що викупив клуб, і допоміг Лідсу повернутися до Чемпіоншипу у 2010 році. Наприкінці 2012 року він продав свої акції, а в липні 2013-го остаточно залишив посаду почесного президента, завершивши свою багаторічну та насичену футбольну діяльність.