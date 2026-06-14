Нідерланди. Новина

Нідерландський гранд мав намір активувати опцію викупу футболіста, проте переговори з його представниками остаточно зайшли у глухий кут.

Трансферні плани нідерландського ПСВ зазнали несподіваного удару. Клуб розраховував оформити повноцінний перехід Анасса Салаха-Еддіна, права на якого належать італійській Ромі, однак угода зірвалася буквально за крок.

Як ексклюзивно повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клубу з Ейндховена було готове активувати опцію викупу гравця, яка становила 8 мільйонів євро.

Проте каменем спотикання стали саме особисті умови контракту: представникам ПСВ так і не вдалося знайти спільну мову та досягти згоди з агентами самого футболіста. Дія пункту про право викупу спливає вже завтра, і оскільки компромісу з табором гравця не знайдено, ця опція остаточно згорить. ПСВ більше не зможе нею скористатися.

Нагадаємо, Рома придбала перспективного гравця влітку 2025 року у Твенте за 8.5 млн євро, проте закріпитись в основі Аннас не зміг. У сезоні 2025/26 марокканський лівий захисник зіграв за ПСВ 25 матчів у всіх турнірах та допоміг червоно-білим стати чемпіоном.