Португалія

Півзахисник у вогні, але команда знову не перемогла.

Лісабонська Бенфіка напередодні зіграла внічию в домашній перенесеній грі першого туру проти Ріу Аве (1:1).

Цікаво, що обидва голи команди забили лише наприкінці зустрічі, і спочатку господарі повірили в своє щастя, коли український півзахисник Георгій Судаков відкрив рахунок.

Проте перемогу "орли" в підсумку так і не втримали.

Статистичні портали також не оминули своєю увагою цей матч. Sofascore відзначив дії українця у 8.7 балів із 10 можливих, тоді як WhoScored зупинився на показнику у 8.1.

Серед статистичних показників Судакова у цьому матчі можна виділити наступні: очікуванні голи (xG) — 0.38, очікуванні асисти (xA) — 0.32, доторки до м’яча — 74, точність передач — 87% (45 з 52), ключові передачі — 2, навіси — 12 (5 точних), удари у площину воріт — 2 (1 заблокований), спроби дриблінгу — 2 (100%), єдиноборства — 3 виграні (4 загальні), верхові дуелі — 1 (0 виграних), утрати м’яча — 16, перехоплення — 1.

У той самий час інший українець на полі, воротар Бенфіки Анатолій Трубін за один сейв та один пропущений гол отримав від Sofascore 6.5 балів, а від WhoScored — 6.0.

Наступний матч Бенфіка проведе вдома проти Жил Вісенте.