Португалія

Анатолій Трубін і Георгій Судаков вийшли в старті, але "орли" програли з рахунком 1:3.

На нейтральному полі в Лейрії відбувся півфінальний матч Кубка португальської ліги, у якому Бенфіка зустрічалася з Брагою. Поєдинок завершився перемогою команди з Браги з рахунком 3:1.

У стартовому складі Бенфіки на поле вийшли одразу два українці — воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Проте вже в першому таймі "орли" опинилися у складному становищі. На 14-й хвилині рахунок відкрив Пау Віктор, а на 33-й перевагу Браги подвоїв Родріго Саласар.

Після перерви Бенфіка намагалася повернути інтригу. На 53-й хвилині близьким до голу був Судаков, який після передачі партнера пробив з лінії штрафного майданчика у лівий кут, однак голкіпер Браги врятував свою команду ефектним сейвом.

Надію для лісабонців повернув Вангеліс Павлідіс, який реалізував пенальті та скоротив відставання до мінімуму.

Остаточно долю зустрічі вирішив гол Густава Лагербільке на 81-й хвилині, який встановив підсумковий рахунок 3:1 на користь Браги. Наприкінці матчу Бенфіка залишилася в меншості — за грубе порушення був вилучений Ніколас Отаменді.

Брага вийшла до фіналу Кубка португальської ліги, де зіграє проти Віторії Гімарайнш. Суперник забезпечив собі місце у вирішальному матчі після перемоги над Спортінгом з рахунком 2:1.

Бенфіка — Брага 1:3

Голи: Вангеліс Павлідіс, 64 (пен) – Пау Віктор, 19, Родріго Саласар, 33, Густав Лагербільке, 81

Вилучення: Ніколас Отаменді, 89 (Бенфіка)