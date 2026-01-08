Португалія

Неоднозначна заява португальця.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після поразки від Браги (1:3) у півфінальному матчі Кубка ліги Португалії.

«Думали зіграти у фіналі, але ми не їдемо додому, а вирушаємо до Сейшалу (місто на острові Мадейра –прим.). Гравці проведуть ніч у Сейшалі, а завтра і післязавтра на нас чекає робота. У суботу матчу немає. Оскільки у суботу фіналу не буде, наш наступний матч відбудеться проти Порту в Кубку Португалії наступної середи.

Я бажаю гравцям, щоб вони не спали, а розмірковували так само, як і я. А потім ми зможемо почати спілкуватися, чого не було в роздягальні.

У роздягальні був монолог, а нескінченні монологи мені не підходять, я віддаю перевагу діалогу. Ми збираємося обговорити з гравцями різницю між першим та другим таймами та найкращим чином підготуватися до матчу проти Порту.

Але давайте рухатися вперед із переконанням, що ми можемо перемогти», – сказав Моурінью