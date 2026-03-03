Португалія

Орли вирвали перемогу 2:1 завдяки голам Павлідіса та Шельдерупа.

Лісабонська Бенфіка здобула виїзну перемогу над Жил Вісенте в межах 24-го туру чемпіонату Португалії — 2:1.

Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей завдяки голу Вангеліса Павлідіса на 35-й хвилині. На початку другої половини Ернандес відновив рівновагу, однак на 73-й хвилині Андреас Шельдеруп знову вивів орлів уперед, встановивши остаточний рахунок.

У складі Бенфіки повний матч провів український голкіпер Анатолій Трубін. Натомість Георгій Судаков не потрапив до заявки на гру через ушкодження.

Жил Вісенте – Бенфіка 1:2

Голи: Ернандес, 51 - Павлідіс, 35, Шельдеруп, 73