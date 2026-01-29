Ліга чемпіонів

Керманич Бенфіки розповів, як відправив українського воротаря в чужий штрафний майданчик рятувати положення.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився емоціями після неймовірної розв’язки в матчі проти мадридського Реала (4:2). Коли "орли" вели 3:2, їм критично бракувало одного гола для виходу в плей-оф, і саме Анатолій Трубін став героєм, забивши на 98-й хвилині.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу

"Коли я випускав Антоніу Сілву та Франьо Івановича, то навіть не знав, чи вистачить нам перемоги 3:2. Хотів просто втримати рахунок.

Та коли ми зрозуміли, що цього замало, а Реал грав у меншості, я пішов на ризик. Сказав Трубіну йти вперед на стандарт. Це був історичний вечір на Ештадіу да Луш", — цитує тренера видання O Jogo.

Завдяки цьому голу Бенфіка застрибнула на 24-ту сходинку, а Реал залишився дев'ятим. Обидва колективи тепер готуватимуться до матчів стикового раунду.