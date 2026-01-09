Португалія

Колишній наставник Манчестер Юнайтед розглядається керівництвом Орлів як головний кандидат на заміну Жозе Моурінью, який має амбіції очолити збірну.

Екс-тренер Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім може повернутися на батьківщину, але цього разу — на лаву тренерів лісабонської Бенфіки.

За інформацією TalkSport, 39-річний фахівець є пріоритетним варіантом для клубу у разі відходу Жозе Моурінью. Попри те, що Моур демонструє непогані результати (14 перемог у 22 матчах), його майбутнє в Лісабоні залишається невизначеним.

Ключовим моментом є пункт у контракті Особливого, який дозволяє розірвати угоду влітку 2026 року. Ця опція стане активною, якщо Моурінью отримає пропозицію очолити національну збірну Португалії у випадку відставки Роберто Мартінеса.

Для Рубена Аморіма це може стати поверненням додому. Він є вихованцем Бенфіки, пройшов її академію (1994-1998) та захищав кольори клубу як гравець з 2008 по 2017 рік.

Цікаво, що керівництво Орлів вже розглядало кандидатуру Аморіма у вересні 2025 року як заміну Бруну Лаже, ще до його від'їзду в Англію.

Нагадаємо, 5 січня Рубен Аморім був звільнений з Манчестер Юнайтед після серії невдалих результатів.