Португалія

Бразильський ветеран підписав короткостроковий контракт із португальським клубом.

Бразильський центральний захисник Тіаго Сілва емоційно висловився щодо свого повернення до Порту, опублікувавши звернення у соціальних мережах. Досвідчений футболіст знову одягне футболку клубу, з якого для нього розпочалася європейська кар’єра.

Сілва уклав угоду з Порту до червня 2026 року. Контракт також передбачає опцію продовження співпраці ще на один сезон — до літа 2027-го.

"Минуло понад 20 років, але здається, ніби це було вчора. Я знову повернувся до цього неймовірного клубу та міста, де почалася моя європейська пригода. Це місце, яке я можу назвати домом. З нетерпінням чекаю початку роботи й можливості віддячити за всю любов, яку мені дарують клуб і вболівальники. До швидкої зустрічі, фанати Порту", — написав бразилець.

Після відходу з Челсі у 2024 році Сілва виступав за рідний Флуміненсе, де демонстрував феноменальну фізичну форму.