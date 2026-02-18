Ліга чемпіонів

Лідер мадридського Реала порушив мовчання після інциденту в матчі Ліги чемпіонів, розкритикувавши безкарність кривдників та дивні рішення арбітрів.

Вінісіус Жуніор опублікував емоційний пост на своїй сторінці в Instagram, реагуючи на події матчу проти Бенфіки. Бразилець, який зазнав образ на расовому ґрунті та залишав поле на знак протесту, прямо звинуватив своїх опонентів у боягузтві.

У своїй заяві гравець зробив прозорий натяк на дії суперника (Джанлуки Престіанні), який під час перепалки прикривав рот футболкою, щоб уникнути ідентифікації слів.

"Расисти – це, перш за все, боягузи. Їм потрібно засовувати футболки до рота, щоб показати, наскільки вони слабкі. Але у них є захист від тих, хто теоретично зобов'язаний їх карати", — написав Вінісіус.

Крім расистського скандалу, бразилець висловив обурення діями рефері. За словами вінгера, покарання, яке він отримав після забитого м'яча, не піддається логіці.

"Нічого з того, що сталося сьогодні, не ново в моєму житті або в житті моєї команди. Я отримав жовту картку за святкування голу. Я досі не розумію, чому", — додав вінгер.

Віні зізнався, що хотів би обговорювати лише спортивні досягнення клубу, але обставини змушують його продовжувати боротьбу за справедливість.

"Мені не подобається з'являтися в таких ситуаціях, особливо після великої перемоги і коли заголовки повинні бути про "Реал", але це необхідно", — підсумував футболіст.

Нагадаємо, гол Жуніора приніс перемогу Реалу у матчі проти Бенфіки. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого. Стартовий свисток о 22:00